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Ространснадзор приостановит контроль веса машин с товарами первой необходимости

Речь идет о продуктах питания, детских товарах, лекарственных средствах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих товары первой необходимости, говорится в сообщении ведомства.

"С 25 марта по 25 апреля 2020 г. Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом", - отмечается в сообщении. 

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