ЦБ хочет снизить нагрузку на российские компании в условиях эпидемии коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает в условиях эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть реализовать ряд мер по снижению нагрузки на российские компании, сообщается на сайте регулятора.

"Эти изменения позволят адаптировать к текущей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации, проведению корпоративных действий, сохранив при этом необходимый уровень защиты интересов акционеров", - отмечается в заявлении.

Акционерным обществам в 2020 году планируется разрешить: увеличить сроки проведения корпоративных процедур; не учитывать финансовые результаты деятельности АО за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала; раскрывать в более поздний срок годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность и иную информацию; проводить операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре; исполнить требование по созданию комитета по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года (сейчас - с 1 июля 2020).

Банк России рекомендовал кредитным организациям использовать регуляторные послабления для поддержания кредитования экономики, а не для выплаты бонусов менеджменту. "Банк России исходит из того, что указанные регуляторные послабления должны быть использованы финансовыми организациями не для осуществления выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания кредитования экономики. В связи с этим Банк России рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в 1,5 раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года", - говорится в сообщении.

Рост экономики

Умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы и во многом будет зависеть от масштаба последствий дальнейшего распространения коронавируса, сообщили в ЦБ.

"Под влиянием этих факторов умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы. Траектория роста российской экономики будет во многом зависеть от масштаба последствий дальнейшего распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, их влияния на производственную деятельность и спрос, а также деловые и потребительские настроения", - указано в сообщении.

Регулятор отметил, что в феврале - марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков.

При этом ЦБ указал, что поддержку российской экономике окажет пакет экономических мер, разработанный правительством и Банком России для борьбы с последствиями пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках. Вклад в поддержку внутреннего спроса в текущем году внесут дополнительные социальные меры, заявленные в январе текущего года, а также запланированная реализация национальных проектов.