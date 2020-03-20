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Песков: решение сохранить ключевую ставку ЦБ принял самостоятельно

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, обсуждал ли глава государства решение сохранить ключевую ставку с Банком России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России самостоятельно принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это самостоятельное решение регулятора", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с ЦБ решение сохранить ключевую ставку.

Ранее в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения, указав, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза ЦБ РФ. В пресс-релизе регулятора отмечается, что в дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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