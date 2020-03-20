Песков: решение сохранить ключевую ставку ЦБ принял самостоятельно

"Это самостоятельное решение регулятора", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с ЦБ решение сохранить ключевую ставку.

Ранее в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения, указав, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза ЦБ РФ. В пресс-релизе регулятора отмечается, что в дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.