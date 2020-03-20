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Распространение коронавируса нового типа

Сбербанк открыл телефонную горячую линию для бизнеса в связи с коронавирусом

Предпринимателям подскажут, как организовывать работу в удаленном режиме, оформлять больничные листы, проводить банковские операции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Специальная телефонная горячая линия открыта в Сбербанке для консультаций бизнеса в связи изменениями в работе, вызванными пандемией коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба банка. Предпринимателям подскажут, как организовывать работу в удаленном режиме, оформлять больничные листы, проводить банковские операции.

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"В это непростое время для нас крайне важно поддержать наших клиентов, помочь им адаптироваться к работе в новых условиях. Открытая нами горячая линия предназначена для консультаций наших корпоративных клиентов по всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях. Например, это помощь в организации работы сотрудников в удаленном режиме, консультации по оформлению больничных листов, осуществление любых банковских операций", - цитирует пресс-служба зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.

Номер горячей линии - 8 (800) 200-34-40, она работает ежедневно с 00:00 до 20:00 мск. В сообщении подчеркивается, что банк "принимает все возможные меры предосторожности и строго соблюдает санитарные нормы, чтобы обезопасить здоровье клиентов".

Ранее компания "Сбер Решения" (входит в экосистему Сбербанка) также запустила бесплатную всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях.

Накануне власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Особый режим предполагает отмену или перенос на более поздний срок всех массовых мероприятий, ограничение числа участников мероприятий в зависимости от решения властей субъектов от 50 до 1000 человек. Жителям регионов рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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