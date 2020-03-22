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Распространение коронавируса нового типа

МТС заменил идентификатор сети c MTS RUS на BUD'DOMA

Его отображение на экране зависит от модели смартфона или планшета

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Оператор МТС в России заменил свой идентификатор сети (располагается в правом  или левом верхнем углу телефона) с привычного пользователям лейбла MTS RUS на BUD'DOMA. Об этом ТАСС сообщили пользователи и подтвердили в пресс-службе компании.

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В компании отмечают, что со временем эта надпись появится у всех пользователей сети МТС в России. Ее отображение на экране зависит от модели смартфона или планшета.

"Мы запустили #BUD'DOMA, чтобы еще раз напомнить нашим абонентам, что сейчас очень важно по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения вируса", - сказали в пресс-службе.

Уведомления в рамках поддержки профилактики коронавируса делает и "Билайн": оператор информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через СМС и push-уведомления для пользователей приложения "Мой Билайн".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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