Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов. Об этом говорится в письме президента ассоциации и генерального директора холдинга "Аэропорты регионов" Евгения Чудновского на имя Мишустина.

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"В ближайшей перспективе, наряду с падением доходов, отрасль столкнется с риском возникновения неплатежей, угрозой вынужденных масштабных сокращений производственного персонала, а аэропорты окажутся на грани банкротства ввиду невозможности обслуживания задолженности по кредитным соглашениям", - отмечается в письме.

Чудновский также добавляет, что дополнительная нагрузка придется на те аэропорты, которые "недавно реализовали или находятся в начальной стадии инвестпрограмм". По его словам, высокая долговая нагрузка и кратное снижение пассажиропотока приведет к высокому риску невыполнения своих обязательств.

Со своей стороны ассоциация предлагает предоставить госгарантии поставщикам 10 крупнейших авиакомпаний (аэропортам, ТЗК, хэндлинговым компаниям) с 1 апреля до 31 декабря, во втором-четвертом кварталах 2020 года - "предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на аэропортовые услуги и топливообеспечение за счет госсубсидий).

Также предлагается освободить аэропорты от уплаты аренды за использование федерального имущества аэродромов, предоставить отсрочку по уплате налоговых и страховых взносов; установить механизм компенсации убытков аэропортовой отрасли; "обеспечить финансирование затрат на сохранение персонала; аэропорты с госучастием МАА предлагает освободить от уплаты дивидендов акционерам в 2019 и 2020 годах.