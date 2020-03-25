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Банки фиксируют рост обращений бизнеса с просьбой о кредитных каникулах из-за коронавируса

В банке "Восточный" сообщили о снижении запросов на открытие банковских депозитов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Центральный банк 24 марта рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) а также предоставить им кредитные каникулы. ТАСС опросил банки и выяснил, как выросло число обращений предпринимателей в связи с пандемией коронавируса и нестабильной ситуацией на финансовых рынках - обвалом цен на нефть и снижением курса рубля.

Что нужно бизнесу?

Количество обращений клиентов малого и среднего бизнеса банка "Восточный" в марте выросло примерно на 10-12% по сравнению с февралем, рассказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации. В банке связали рост обращений, в том числе, с экономической ситуацией в стране.

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"По динамике наблюдается количественный рост обращений. Прежде всего связано с общей экономической ситуацией и открытие горячей линии с куратором направления. Если сравнивать с предыдущим месяцем, - то [рост] 10-12%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас тут уникальная ситуация - в прошлом году в это время у нас был переход на более современную систему дистанционного банковского обслуживания, поэтому клиентских обращений было гораздо больше", - отметили в пресс-службе.

Чаще всего предприниматели обращаются с вопросами о возможности получения кредитных каникул, проведения валютных операций, об открытии счетов и восстановлении доступа к онлайн-банку. В "Восточном" при этом фиксируют снижение запросов на открытие банковских депозитов. В банке также отмечают интерес предпринимателей к "сложным" продуктам - например, к погашению кредита за счет продажи земли через безопасную сделку непосредственно с банком.

Промсвязьбанк также фиксирует увеличение количества обращений в марте 2020 года по сравнению с февралем - на 21%, до 87 тыс., прирост год к году составил 30%, рассказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Самыми популярными темами обращений на горячую линию поддержки малого и среднего бизнеса стали расчетно-кассовое обслуживание, дистанционно-банковское обслуживание и продукты гособоронзаказа.

За первые дни работы горячей линии Сбербанка России по работе бизнеса в связи с коронавирусом поступило больше 300 обращений. Половина обращений касалась вопросов профилактики, диагностики и лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Представитель кредитной организации пояснил ТАСС, что сотрудники горячей линии перенаправляли предпринимателей за консультациями по заболеваниям к специалистам медицинского онлайн-сервиса DocDoc.

"14% предпринимателей интересовались режимом работы подразделений банка, дистанционными сервисами, 10% - обслуживанием кредитных обязательств, 6% - мерами санитарной обработки инкассаторских машин и наличных денежных средств и другими аспектами. Также на линии получили поддержку и ответы на вопросы по теме коронавируса и клиенты - физические лица (9%)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чаще всего в Сбербанк обращались предприниматели из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Саратова, отметили в организации.

В МКБ не зафиксировали рост обращений - их количество сопоставимо с нормой. В среднем контакт-центр, который оказывает услуги по поддержке юридических лиц, принимает 300-400 звонков в день и 6-8 тыс. звонков в месяц, сказали ТАСС в пресс-службе банка.

"Через контакт-центр корпоративные клиенты, включая клиентов малого и среднего бизнеса, могут получить информацию о продуктах банка, уточнить остатки и движение по счету, получить информацию по действующим кредитам, депозитам и услугам, запросить документы для открытия счета и т.д.", - отметили в пресс-службе, добавив, что подавляющее большинство запросов носит консультационный характер, и они касаются вопросов обслуживания.

На что готовы пойти банки?

Банк для предпринимателей "Точка" с 1 апреля в течение ближайшего квартала перестает брать комиссию за платежи между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также за переводы зарплаты сотрудников. А клиенты с пятилетнем стажем не будут платить абонентскую плату за обслуживание, сказали ТАСС в пресс-службе.

Сбербанк, в свою очередь, запустил сервис "Бизнес на удаленке" для помощи корпоративным клиентам по изменению бизнес-процессов. На сайте представлена информация о скидках и полезных сервисах для работы в удаленном режиме.

"За первые сутки работы страницы ее посетило около 5 тыс. пользователей. Более 1 тыс. пользователей загрузили инструкции от "СберРешений" для поддержки перевода бизнеса на удаленный режим", - отметили в пресс-службе госбанка.

В пресс-службе МСП Банка ТАСС сообщили, что кредитная организация прорабатывает меры поддержки для малого и среднего бизнеса и поддерживает рекомендации Банка России по реструктуризации и кредитным каникулам для самозанятых и субъектов МСП.

"При наличии объективной необходимости в изменении условий заключенных кредитных соглашений, вызванной последствиями распространения коронавируса, для обеспечения непрерывности операционной деятельности наших клиентов или исполнения их обязательств перед контрагентами и при наличии соответствующего запроса от клиентов банк предпримет все возможные меры в рамках действующего законодательства и нормативных документов Банка России для изменения условий заключенных соглашений или предоставления дополнительного финансирования", - говорится в сообщении пресс-службы МСП Банка, которое поступило в ТАСС.

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