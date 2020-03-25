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Распространение коронавируса нового типа

РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов

Курсирование поездов внутри России изменилось из-за падения спроса на внутренние перевозки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.

Раздел с оперативными данными доступен по ссылке с главной страницы сайта. Ранее там публиковали также списки отмененных международных поездов.

Россия ограничила пассажирское железнодорожное сообщение со странами Европы и СНГ. Отменены поезда в Китай и КНДР. Из-за падения спроса на внутренние перевозки изменилось курсирование поездов внутри РФ, сообщала ранее компания. Ограничения действуют в период с конца марта до конца мая для поездов, следующих, в том числе, по маршрутам Москва - Нижний Новгород, Москва - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Казань, Иркутск - Забайкальск, Белгород - Москва.

В новом разделе сайта можно получить информацию о возврате денежных средств за купленные билеты - он производится без дополнительных сборов. Ранее "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) предоставила пассажирам возможность до 10 апреля вернуть невозвратные билеты на тех же условиях, что и обычные. Согласно этим условиям, если пассажир возвращает билет более чем за 8 часов до отправления поезда, он может получить обратно стоимость проезда за исключением сбора за возврат билета, который составляет 210 рублей 60 копеек.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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