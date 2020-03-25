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Песков ответил на предложение "распечатать кубышку"

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что власти страны задействуют все инструменты для помощи россиянам и экономике из-за кризиса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса из-за коронавируса.

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"При необходимости, естественно, государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна", - сказал журналистам в среду представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал слова руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса о том, что в нынешней ситуации пора выделять средства на поддержку россиян из Фонда национального благосостояния. Отвечая на вопрос, готовы ли власти "распечатать кубышку", представитель Кремля напомнил о проведенном во вторник президентом РФ Владимиром Путиным совещании, на котором "началось комплексное обсуждение возможных мер поддержки экономики нашей страны, малого и среднего бизнеса, граждан в отдельности". "Естественно, это обсуждение будет продолжено", - заверил пресс-секретарь главы государства.

"Что касается распечатывания кубышки, то смотря что называть кубышкой, здесь надо оперировать профессиональными терминами", - отметил Песков. По его словам, государство обсуждает и намерено оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом.

"Распечатать кубышку не самоцель, самоцель - оказать помощь, помощь будет оказываться", - подчеркнул он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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