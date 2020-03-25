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Распространение коронавируса нового типа
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Матвиенко полагает, что Путин в обращении предложит меры поддержки бизнеса и экономики

Как заявила председатель Совфеда, президент сам над ними работает
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам в среду озвучит меры господдержки, которые будут предложены бизнесу в связи с распространением коронавируса. Такое мнение высказала в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Я думаю, что сегодня в обращении к гражданам Владимир Владимирович озвучит те меры государственной поддержки - он сам над ними работает, правительство, я уже говорила, активно работает, - которые будут предложены нашему бизнесу для поддержки экономики", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Она попросила сенаторов реагировать на обращения бизнеса и помогать в случае возникновения реальных проблем из-за ситуации с коронавирусом. "Любое обращение малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса, где не просто хотят списать все проблемы под коронавирус, а где появились реальные проблемы из-за коронавируса, надо реагировать. Надо помогать и надо поддерживать", - сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что своевременная поддержка в виде пролонгации кредита или какой-либо другой формы оказания помощи может спасти предприятие и, как следствие, сохранить рабочие места. "Не отмахивайтесь. Не относитесь формально [к обращениям]", - призвала коллег Матвиенко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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