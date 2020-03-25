Справороссы внесли поправки об увеличении числа медработников и окладов врачей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" направили в профильный думский комитет поправки об увеличении окладов врачей и численности медработников, а также освобождении от НДС производителей лекарств в период пандемии нового коронавируса. Об этом в среду сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

19 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий правительству РФ перераспределять бюджетные средства без внесения изменений в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Целью документа является своевременное финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

"Нужно обеспечить социальную защиту пожилых граждан в режиме самоизоляции, в том числе гарантировать им помощь в покупке и доставке на дом продуктов, - цитирует Миронова его пресс-служба. - Мы также предлагаем срочно расширить штат среднего медицинского персонала, повысить оклады врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Это эпидемиологи, пульмонологи, реаниматологи, - они должны получать не меньше 200% от средней зарплаты в своих регионах". Для реализации последних двух мер кабмину предлагается увеличить дотации в региональные бюджеты.

Помимо этого, справороссы выступают за гарантированную оплату больничных гражданам, которые находятся на вынужденном карантине. "А если на карантин закрывается детский сад, один из родителей, согласно нашим предложениям, также вправе оформить больничный", - добавил политик. На период пандемии также необходимо законодательно освободить от НДС производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий, уверен он.

"Надеюсь, что коллеги в Госдуме и правительстве поддержат наши инициативы. Мы видим, что правительство достаточно оперативно и жестко реагирует на вызовы пандемии. К сожалению, инфекция распространяется. Нужно наращивать социальные, экономические, медицинские меры борьбы с коронавирусом", - заключил Миронов.