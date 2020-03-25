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Путин заявил, что мировая экономика оказалась под ударом из-за коронавируса

Президент отметил, что в России пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, однако полностью заблокировать угрозу невозможно

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, ставя под удар экономики всего мира.

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"Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире, во многих странах продолжает нарастать число заболевших, под ударом оказалась вся мировая экономика", - сказал российский лидер в телеобращении к гражданам.

Президент отметил, что в России пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, но подчеркнул при этом, что полностью заблокировать угрозу невозможно.

"Благодаря принятым мерам, нам в целом удается пока сдерживать широкое и стремительное распространение болезни, но мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы", - сказал глава государства.

Путин сделал акцент на то, что уже сейчас эксперты прогнозируют спад в мировой экономике. Российский лидер указал и на то, что Россия граничит с государствами, серьезно пораженными эпидемией. Поэтому, по его словам, объективно невозможно полностью заблокировать проникновение инфекции на территорию страны. "Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организовано и на опережение. Главный приоритет здесь - жизнь и здоровье граждан", - подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что к развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Президент отдельные слова адресовал медикам, а именно врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц и поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, служб скорой помощи, а также ученым. "Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю все вас за самоотверженный труд", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типаОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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