Минтруд в ближайшее время подготовит базу для повышения пособия по безработице до МРОТ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ в ближайшее время подготовит нормативно-правовую базу для повышения пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 12130 рублей. Об этом в эфире телеканала " Россия-1 " заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Как вы понимаете, это [текущий размер пособия по безработице] значительно ниже, чем минимальный размер оплаты труда, принятый на сегодняшний день в Российской Федерации. Соответственно, по поручению [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина] мы сейчас подготовим всю нормативно-правовую базу и увеличим этот размер до 12130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда", - сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам предложил увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ. В настоящее время максимальный размер этого пособия составляет 8 тыс. рублей, а минимальный - 1,5 тыс. рублей.