{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу

Минтруд в ближайшее время подготовит базу для повышения пособия по безработице до МРОТ

На данный момент максимальный размер этого пособия составляет 8 тыс. рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ в ближайшее время подготовит нормативно-правовую базу для повышения пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 12130 рублей. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Минтруда Антон Котяков.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

"Как вы понимаете, это [текущий размер пособия по безработице] значительно ниже, чем минимальный размер оплаты труда, принятый на сегодняшний день в Российской Федерации. Соответственно, по поручению [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина] мы сейчас подготовим всю нормативно-правовую базу и увеличим этот размер до 12130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда", - сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам предложил увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ. В настоящее время максимальный размер этого пособия составляет 8 тыс. рублей, а минимальный - 1,5 тыс. рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКотяков, Антон ОлеговичОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
Реклама на ТАСС
Более 100 из 720 крупных и средних предприятий будут работать в Москве на следующей неделе
В частности, работать будут пищевые производства, фармацевтические заводы, а также предприятия, которые производят дезинфицирующие средства и санитайзеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС