Кабмин 26 марта примет решения, необходимые для выполнения поручений Путина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство примет в четверг все решения, необходимые для выполнения озвученных в обращении президента РФ Владимира Путина поручений в среду. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Вчера президент России выступил с обращением к гражданам страны и, соответственно, поручил правительству принять ряд мер, направленных на поддержку людей и экономики, в первую очередь в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня", - сказал он.