Роспотребнадзор должен составить перечень закупок для тестов на коронавирус

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в четверг Роспотребнадзору определить, сколько нужно закупить материалов для выявления коронавируса для всех регионов страны.

"Роспотребнадзору необходимо взять под контроль наличие во всех регионах материалов для тестирования на коронавирусную инфекцию - сколько и чего нам необходимо будет закупить - и оперативно, уже сегодня, составить график поставок всех расходников для соответствующих тест-систем", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.