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Распространение коронавируса нового типа

Минфин за месяц должен проработать обложение налогом выводимых из России средств

Речь идет о налоге не менее 15%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минфин в течение месяца должен проработать все соглашения с другими странами, чтобы вывод средств из РФ в офшоры облагался налогом не менее 15%. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Что касается средств, которые выводятся в офшоры из нашей страны в виде дивидендных выплат, то здесь я поручаю министерству финансов в течение месяца проработать все соглашения об избежании двойного налогообложения. Налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%", - сказал он.

Премьер также добавил, что нынешние проблемы в мировой экономике в связи с коронавирусом - временные, они будут решены. "Уверен, что нынешние проблемы мировой экономики, которые спровоцированы коронавирусом, - явление временное, они будут решены. Поэтому уже сейчас важно принимать решения, которые ориентированы на будущее", - сказал он.

Руководствуясь этими соображениями, премьер призвал вкладывать средства в инфраструктуру. Он отметил, что все шаги, которые заложены в новой транспортной стратегии до 2035 года, подчинены именно этой логике. "Они призваны создать задел для укрепления позиций России, как одной из крупнейших экономик мира и параллельно одного из ведущих транзитных центров, сформировать благоприятные условия для улучшения жизни людей и роста конкурентоспособности наших предприятий", - подчеркнул Мишустин. В целом же, стратегия развития транспорта в России нацелена на формирование инфраструктуры, необходимой для развития страны и достижения национальных целей, добавил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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