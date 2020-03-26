Песков уточнит, получат ли люди на "удаленке" двойную оплату за работу в выходные

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился в четверг ответить, будут ли люди, перешедшие на удаленный режим работы и продолжающие работать в период выходной недели с 28 марта по 3 апреля, оплату в двойном размере, как это предусмотрено Трудовым кодексом.

В разговоре с журналистами представитель Кремля обещал уточнить этот вопрос. "Я не могу вам ответить на этот вопрос, эти детали будут еще дорабатываться, - сказал он. - Уточню в обязательном порядке". Представитель Кремля также оставил без ответа вопрос о том, прорабатывались ли в Кремле меры по субсидированию зарплат сотрудников компаний, которые вынужденно простаивают в период дополнительной выходной недели.

"Следующий пакет мер по поддержке экономики разрабатывается в правительстве РФ и как говорил премьер Мишустин, курирует эту тему Андрей Белоусов. Поэтому дождемся информации от правительства", - сказал Песков.

Во время обращения к гражданам РФ 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин. По его словам, самое безопасное сейчас - это побыть дома.

Согласно Трудовому кодексу, за работу в выходные или праздничные дни сотруднику начисляется зарплата не менее чем в двойном размере.