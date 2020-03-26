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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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Роструд должен обеспечить контроль за соблюдением работодателями режима нерабочей недели

Режим не коснется государственных органов, фондов, госслужащих, организаций, связанных с промышленностью и продуктами питания, а также аптечных и медицинских организаций

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Роструд должен обеспечить контроль за соблюдением работодателями режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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"Роструду обеспечить контроль за соблюдением работодателями режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года с учетом рекомендаций и до 6 апреля 2020 года доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в поручении.

Также Минтруд до 26 марта должен довести соответствующие рекомендации до работодателей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Режим не коснется государственных органов, фондов, госслужащих, организаций, связанных с промышленностью и продуктами питания, а также аптечных и медицинских организаций. Также выходные не коснутся организаций, выполняющих неотложные работы, в том числе энерго-, водо- и теплоснабжающих.

Теги
РоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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