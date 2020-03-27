Выдачу путевок в санатории приостановили в Москве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Организация отдыха в санаториях и других аналогичных мероприятий за счет бюджета Москвы приостановлена. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Приостанавливается организация отдыха граждан (выдача санаторно-курортных путевок) и других аналогичных мероприятий за счет бюджета города Москвы. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок либо за них будет выплачена компенсация", - написал Собянин.

Также сообщалось, что в Москве в период нерабочей недели 28 марта - 5 апреля 2020 года могут продолжать работу салоны связи. В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.