{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

Зоотовары и сжиженный газ добавлены в список товаров первой необходимости

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля. Зоотовары и сжиженный газ добавлены в список товаров первой необходимости, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"В течение вчерашнего дня в правительство Москвы поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций. Рассмотрев эти обращения, приняли ряд решений: в период нерабочей недели 28 марта - 5 апреля 2020 г. могут продолжать работу салоны связи; в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ", - написал в своем болге мэр.

На эту тему
Закрытие ресторанов и парков. Какие дополнительные меры вводят в Москве из-за коронавируса

Ранее он сообщил, что в список непродовольственных товаров первой необходимости вошли: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, сухие и влажные салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные паста и щетки, туалетная бумага и гигиенические прокладки, стиральный порошок, свечи и спички, детские принадлежности (подгузники, пеленки, шампуни, крем от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки), автомобильный бензин и дизельное топливо.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек. Кроме того, за последние сутки в городе зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавирус. 

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Башкирии выделят 15 млрд рублей на поддержку экономики в условиях пандемии
В регионе станет действовать упрощенное налогообложение, будут сокращены издержки предпринимателей на аренду имущества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС