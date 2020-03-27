Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

"В течение вчерашнего дня в правительство Москвы поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций. Рассмотрев эти обращения, приняли ряд решений: в период нерабочей недели 28 марта - 5 апреля 2020 г. могут продолжать работу салоны связи; в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ", - написал в своем болге мэр.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля. Зоотовары и сжиженный газ добавлены в список товаров первой необходимости, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее он сообщил, что в список непродовольственных товаров первой необходимости вошли: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, сухие и влажные салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные паста и щетки, туалетная бумага и гигиенические прокладки, стиральный порошок, свечи и спички, детские принадлежности (подгузники, пеленки, шампуни, крем от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки), автомобильный бензин и дизельное топливо.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек. Кроме того, за последние сутки в городе зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавирус.