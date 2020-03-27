Саудовская Аравия сообщила об отсутствии переговоров с Россией по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики Саудовской Аравии не обсуждало с российскими коллегами привлечение новых стран в соглашение ОПЕК+ и вопросы о возобновлении совместных действий на рынке нефти. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства королевства.

"Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было никаких контактов ни по поводу увеличения числа стран ОПЕК+, ни по вопросу о совместной работе по ребалансировке рынка", - сказал он.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что ведомство находится в постоянном контакте с коллегами из ОПЕК как на уровне министерств, так и на уровне министров. Он также сказал, что ОПЕК+ в одиночку не справится с ребалансировкой рынка, в альянс нужно привлечь новые страны, которые играют значительную роль на рынке нефти.

Действие соглашения ОПЕК+ истекает 31 марта 2020 года. Сделку об ограничении добычи не удалось продлить после первого квартала, так как Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие участники соглашения - не смогли найти консенсус. На переговорах в Вене 6 марта саудовская сторона настаивала на том, чтобы усилить сокращение добычи с 1,7 млн баррелей в сутки до 2,3 млн баррелей в сутки до конца года из-за влияния коронавируса на спрос. Россия с этим предложением не согласилась, выразив готовность лишь продлить текущие договоренности.

Позднее Саудовская Аравия сделала ряд заявлений о своей новой политике в добыче нефти. В частности, королевство намерено с апреля довести добычу нефти до максимальных уровней - 12,3 млн баррелей в сутки, а экспорт нефти довести до 10 млн баррелей в сутки. Наблюдатели назвали эту ситуацию ценовой войной.