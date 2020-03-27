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Распространение коронавируса нового типа

Власти Башкирии выделят 15 млрд рублей на поддержку экономики в условиях пандемии

В регионе станет действовать упрощенное налогообложение, будут сокращены издержки предпринимателей на аренду имущества

ТАСС, 27 марта. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров представил комплекс мер, нацеленных на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса. Всего на поддержку местных предпринимателей будет выделено 15 млрд рублей, сообщил Хабиров в пятницу во время онлайн-брифинга.

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"Разработанный пакет преференций по своим масштабам беспрецедентен. Объем региональной государственной поддержки составит 15 млрд рублей", - сказал Хабиров.

Помощь будет адресной и затронет наиболее пострадавшие сектора экономики - туристический, гостиничный бизнес, общепит, культурно-массовая сфера, частные дошкольные учреждения. Хабиров отметил, что в республике будет действовать упрощенное налогообложение, будут сокращены издержки бизнеса на аренду имущества. Хабиров призвал глав муниципалитетов рассмотреть возможность освободить представителей малого и среднего бизнеса от платежей по аренде муниципальной собственности. Также он предложил ресурсоснабжающим организациям предоставить индивидуальные отсрочки по платежам. Глава республики отметил, что из-за затруднений с поставками из-за рубежа, особое внимание будет уделено поддержке предприятий, работающих в области импортозамещения.

В ходе брифинга первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров рассказал, что создается региональная факторинговая компания. "Она будет выкупать долги малых и средних предприятий, чтобы поддержать в этот период компании. Первоначально объем финансовых ресурсов компании будет 100 млн рублей. В случае необходимости будем принимать решение об увеличении средств", - сказал Назаров.

Для эффективной реализации всех мер поддержки в кратчайшие сроки Хабиров поручил правительству республики создать систему проектного управления, способную оперативно следить за тем, как изменяется ситуация и принимать выверенные решения.

О пандемии

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Сейчас в Башкирии выявлено четыре случая заражения коронавирусом.

 

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичРаспространение коронавируса нового типа
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