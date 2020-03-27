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Распространение коронавируса нового типа

МВФ прогнозирует спад мирового производства в 2020 году

Фонд призвал международное сообщество усилить принимаемые экономические меры

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса приведет к спаду мирового объема производства в нынешнем году, необходимо в первую очередь оказывать помощь уязвимым предприятиям. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой и председателя Международного валютно-финансового комитета (МВФК, данная структура является руководящим органом МВФ), главы Резервного банка ЮАР Лесетжа Кханьяхо.

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"Мы находимся в беспрецедентной ситуации, когда пандемия переросла в финансово-экономический кризис. При внезапной остановке экономической деятельности мировой объем производства сократится в 2020 году", - отмечается в документе.

Георгиева и Кханьяхо призвали международное сообщество усилить принимаемые экономические меры и "предоставлять приоритет уязвимым домохозяйствам и предприятиям в целях ускорения и укрепления процесса восстановления в 2021 году". По их словам, "исключительно большое количество стран" нуждается в чрезвычайной финансовой помощи от МВФ. Кроме того, отмечается в документе, организация изучает дополнительные возможности, выходящие за рамки традиционных механизмов кредитования фонда, чтобы облегчить дефицит иностранной валюты для многих развивающихся стран.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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