Путин поручил до конца 2020 года увеличить пособие по безработице до МРОТ

Распространение коронавируса нового типа

Премьер Украины предложил урезать зарплаты чиновникам на время борьбы с коронавирусом

По словам Дениса Шмыгаля, исключение могут сделать только для работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом и в сфере нацбезопасности и обороны

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