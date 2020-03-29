Путин поручил до конца 2020 года увеличить пособие по безработице до МРОТ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Ранее в Минтруде сообщили, что вырастет также максимальное пособие для граждан предпенсионного возраста с 11 280 рублей до 12 130 рублей. В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в РФ составляет 8 тысяч рублей, а минимальный - 1,5 тысячи рублей.