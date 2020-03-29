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Путин поручил до конца 2020 года увеличить пособие по безработице до МРОТ

Оно составит 12 130 рублей
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей.

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Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ранее в Минтруде сообщили, что вырастет также максимальное пособие для граждан предпенсионного возраста с 11 280 рублей до 12 130 рублей. В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в РФ составляет 8 тысяч рублей, а минимальный - 1,5 тысячи рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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