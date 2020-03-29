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Распространение коронавируса нового типа

Путин принял решение обратиться к россиянам накануне своего выступления

По словам пресс-секретаря, формулировки разработали за короткие за ночь и утро перед выступлением

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Решение обратиться к россиянам было принято президентом России Владимиром Путиным накануне его телеобращения. Выработка формулировок началась ночью перед выступлением российского лидера с речью, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Совещание длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с таким заявлением к людям. И за ночь, собственно, вырабатывались формулировки. И утром, и первую половину следующего дня дорабатывались формулировки, которые президент и озвучил", - сказал Песков.

Глава государства в обращении к россиянам в среду предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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