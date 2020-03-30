Путин поручил сформировать комплекс мер для обеспечения устойчивости бюджетов регионов

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать комплекс мер и финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Об этом глава государства заявил на совещании с полпредами в федеральных округах.

"Поручаю правительству, Минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов", - сказал он.

Путин также поручил полпредам подключиться к этой работе и помочь регионам оценить потребности в дополнительной поддержке. "Прошу полпредов также подключиться к этой работе и к решению этой задачи, помочь объективно оценить потребности регионов в дополнительной поддержке и, конечно же, проконтролировать - хочу это особо подчеркнуть - целевой характер и эффективное расходование этих средств на местах", - отметил глава государства.

Президент поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей.

"На федеральном уровне уже сформирован список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг. В свою очередь каждый регион должен сформировать такой список и на своем уровне, что называется, в ручном режиме", - сказал он на совещании с полпредами в федеральных округах.