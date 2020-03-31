Норвегия намерена увеличить добычу нефти

ТАСС, 31 марта. Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup. Ранее такого показателя планировалось достигнуть к середине лета, говорится в сообщении компании.

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Мартовские объемы добычи на месторождении составляют 430 тыс. баррелей в сутки.

"В настоящее время мы заканчиваем бурение десятой скважины. Эта работа проходит хорошо, помогая достичь более высокого уровня добычи раньше, чем ожидалось. Мы также ожидаем увеличения мощности завода, что позволит увеличить планку добычи с ранее ожидавшихся 440 тыс. баррелей до примерно 470 тыс. баррелей нефти в сутки", - приводятся в сообщении слова вице-президента компании по операциям на Johan Sverdrup Руне Недрегора.

Equinor отмечает, что безубыточная цена разработки месторождения будет ниже $20 за баррель, а ожидаемые операционные издержки - ниже $2 за баррель. Добыча на месторождении способна генерировать положительные денежные потоки даже в период низких цен на нефть, говорится в сообщении.

На второй стадии эксплуатации компания планирует добывать 690 тыс. баррелей нефти в сутки. Ожидаемые извлекаемые запасы Johan Sverdrup составляют 2,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Equinor выступает оператором месторождения с долей в 42,6% в проекте. Партнерами компании по Johan Sverdrup выступают Lundin Norway (доля 20%), Petoro (17,36%), Aker BP (11,57%) и Total (8,44%).

Компания Equinor основана под названием Statoil в 1972 году, 67% акций концерна принадлежат норвежскому государству. В компании работают 20 тыс. сотрудников. Выручка Equinor в 2019 году составила $62,9 млрд.