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Источник: пассажиров "Победы" могут вернуть из Турции другими авиакомпаниями

В Турции ожидают возвращения в Москву около 400 клиентов "Победы"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пассажиры лоукостера "Победа", который сегодня принял решение отменить два вывозных рейса из турецкой Антальи в Москву, могут быть перевезены другими авиакомпаниями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к авиакомпании. По его словам, ранее Росавиация установила квоту: вернуть в РФ из-за границы можно не более 500 человек в день и только в Шереметьево.

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"Мизерную квоту в 500 человек выберут базовые авиакомпании. На данный момент в Турции ожидают возвращения в Москву около 400 клиентов "Победы", - сказал собеседник агентства.

В "Победе" факт отмены рейсов подтвердили. "Мы вынуждены отменить два вывозных рейса "Победы" из Антальи в связи с аннулированием Росавиацией выданного ранее разрешения", - пояснил журналистам официальный представитель лоукостера.

С похожей проблемой столкнулись и в S7. "S7 Ailrines получила телеграмму [Росавиации] об отзыве разрешений на чартеры с 31 марта. В настоящее время в оперативном режиме мы прорабатываем варианты действий", - отметили в компании.

Ранее сегодня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. По его словам, такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса.

Теги
ТурцияРоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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