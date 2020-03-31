Российский рынок акций открылся ростом ключевых индексов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,79%, до 2476,79 пункта. Индекс РТС вырос на 2,6% и достиг отметки 983,66 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

В ходе торгов индексы ускорили рост. Так, по данным на 10:13 мск индекс Мосбиржи растет на 2,22%, до 2487,3 пункта, индекс РТС - на 3,36%, до 990,72 пункта.

На этом фоне российская валюта дорожает к американской и европейской. Так, курс доллара снижается на 0,31%, до 79,08 рубля, евро - на 0,67%, до 87,03 рубля.