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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Российский рынок акций открылся ростом ключевых индексов

Индекс Мосбиржи растет на 1,8%. Индекс РТС - на 2,6%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,79%, до 2476,79 пункта. Индекс РТС вырос на 2,6% и достиг отметки 983,66 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

В ходе торгов индексы ускорили рост. Так, по данным на 10:13 мск индекс Мосбиржи растет на 2,22%, до 2487,3 пункта, индекс РТС - на 3,36%, до 990,72 пункта.

На этом фоне российская валюта дорожает к американской и европейской. Так, курс доллара снижается на 0,31%, до 79,08 рубля, евро - на 0,67%, до 87,03 рубля.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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