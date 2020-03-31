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ФНС приостановила все проверки бизнеса

Также приостановлены меры взыскания по ряду отраслей
Здание инспекции ФНС РФ Зураб Джавахадзе/ТАСС
Описание
Здание инспекции ФНС РФ
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила все проверки бизнеса, а также меры взыскания в отношении малого и среднего предпринимательства и целого ряда отраслей, пострадавших от коронавируса. Об этом заявил во вторник глава ФНС Даниил Егоров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам.

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"Приостановлены все проверки - это касается и выездных проверок, это касается проверок контрольно-кассовой техники, это касается проверок валютного контроля", - сказал глава ФНС. Он также отметил, что на сегодняшний день налоговой службой "приостановлены все меры взыскания среднего и малого бизнеса", что распространяется на 76% всего бизнеса в стране.

Кроме того, продолжил Егоров, приостановлены меры взыскания по ряду отраслей, определенных правительственной комиссией, в том числе туризм, авиаперевозки, физкультура и спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги. По словам главы ФНС, информацию о компаниях, которые подпадают под приостановку мер взыскания, можно найти на сайте налоговой службы и там же можно получить дополнительные комментарии. "Все эти меры включаются автоматически, то есть людям не нужно никаких производить действий, мы это сделаем все сами", - добавил руководитель ведомства.

"С 16 марта мы приостановили любые заявления на банкротство компаний, то есть налоговая служба никаких заявлений на банкротство не подает", - продолжил Егоров.

По его словам, у ФНС развернуты ситуационные центры в регионах и межрегиональных инспекциях. "Если у налогоплательщиков есть какие-то вопросы либо серьезные признаки дестабилизации, то они с нами могут связаться, мы помогаем им мерами [поддержки] и также поставляем информацию в правительство", - сказал глава налоговой службы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЕгоров, Даниил Вячеславович
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