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Фондовые торги в США открылись снижением основных индексов

В частности, индекс Dow Jones упал на 206,83 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник открылись снижением основных индексов.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones упал на 206,83 пунктов (0,92%), до отметки 21 122. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 23,86 пункта (0,97%) и оказался на отметке 2 602. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 40,60 пунктов (0,52%), до 7 730 пунктов.

"К сожалению, на рынке наблюдаются негативные тенденции, поскольку участники рынка осознают, что ситуация не вернется к норме на протяжении достаточно долгого времени", - привела телекомпания CNN мнение эксперта инвестиционной компании Levin Easterly Partners Сэма Хендела. Как отметил в интервью Bloomberg TV руководитель департамента мировых рынков в компании Societe Generale Securities Australia Тоби Лоусон, "мы просто не знаем, сколько продлится нынешняя ситуация в мировой экономике".

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