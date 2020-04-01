"Аэрофлот" выполнит вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит 3 апреля рейс из Нью-Йорка в Москву, говорится в сообщении авиакомпании. Приземлятся россияне в Шереметьево 4 апреля.

На 1 апреля у "Аэрофлота" намечен рейс из Дели (Индия), у дочерней "России" - из Монастира (Тунис).

2 апреля "Аэрофлот" выполнит рейс из Шереметьево в Лондон и обратно, "Россия" - из Коломбо. Кроме США, 3 апреля компания планирует направить борт за россиянами в Мале (Мальдивы), обратный рейс прилетит в Москву 4 апреля. 5 апреля "Россия" заберет пассажиров из Денпасара, а 6 апреля "Аэрофлот" - из Бангкока и Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке остается несколько десятков россиян, которые не смогли вылететь из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву из-за отмены рейсов "Аэрофлота", запланированных на 30 и 31 марта.