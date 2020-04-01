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Табачные фабрики приостановили работу на период самоизоляции

Фабрики не исключают дефицита и роста нелегального рынка
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© Валентин Спринчак/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские табачные фабрики приостановили работу на период самоизоляции и в связи с этим не исключают дефицита и роста нелегального рынка. Об этом ТАСС сообщили представители табачных компаний.

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"Табачную продукцию действительно исключили из перечня товаров первой необходимости. Согласно постановлению правительства, фабрика "БАТ-СПб" приостановила свою работу по 5 апреля. Однако мы считаем, что производство табачной продукции должно продолжаться", - сказала директор "БАТ" по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова.

Она отметила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в России насчитается около 36 млн взрослых курильщиков. "Сигареты являются товаром, который невозможно заменить. Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту", - считает она. При этом, по мнению Гуськовой, дефицит легальных сигарет мгновенно будет восполнен нелегальной табачной продукцией, доля которой составляет 15,6% от общего объема.

Кроме того, по оценке БАТ, остановка работы крупнейших российских производителей сигарет приведет к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю.

"Решение о расширении данного перечня может приниматься на уровне руководства субъектов. На территории Санкт-Петербурга расположено две фабрики, которые производят более 50% сигарет в России. Наша компания уже обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой включить табак в перечень товаров первой необходимости", - сказала Гуськова.

Другие фабрики тоже стоят

Остановка работы предприятий легальных производителей табачной продукции неминуемо приведет к дефициту легальных сигарет на российском рынке, согласна директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко в России и Центральной Азии". Она отметила, что производство на фабрике "Империал Тобакко Волга" было приостановлено на эту нерабочую неделю.

На этот период прекратило работу и предприятие "Филип Моррис Ижора", расположенное в Ленинградской области. На данный момент потребители по-прежнему будут иметь доступ к имеющейся табачной продукции в точках розничной торговли.

"Однако исключение табачной продукции из перечня непродовольственных товаров первой необходимости и, следовательно, приостановка производства на более длительный срок может привести к срыву контрактов на поставку продукции для удовлетворения спроса населения и возникновению дефицита легальной продукции. Эта ситуация может спровоцировать взрывной рост нелегального рынка и привести к серьезным потерям федерального бюджета из-за сокращения акцизных поступлений", - сказал вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" Сергей Слипченко.

Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев также сообщил о принятом компанией решении о приостановке производства на период объявленных нерабочих дней. Компании принадлежит фабрика по выпуску готовых табачных изделий "Петро" в Санкт-Петербурге, а также два предприятия по обработке табачного сырья в Липецкой области и Ленинградской областях.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукта для потребителей. Запасы продукта сформированы на всех уровнях цепочки поставок, однако дальнейшая приостановка операций может привести к сбоям в цепочке поставок", - сказал он. Груздев добавил, что компания также выступает за внесение табачной продукции в перечень непродовольственных товаров первой необходимости или другое решение правительства, которое позволит решить проблему.

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