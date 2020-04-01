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"Победа" выполнила последний рейс перед приостановкой полетов

Выполнение международных рейсов "Победа" приостановила 23 марта, оставив только вывозные рейсы
Описание
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" выполнила последний перед приостановкой полетов на два месяца рейс. Самолет авиакомпании, выполнявший рейс из Махачкалы, приземлился во Внуково в 18:31 мск. Об этом свидетельствуют данные на онлайн табло.

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"Победа" стала первой регулярной авиакомпанией, которая решила приостановить все полеты. Ранее полеты приостанавливали только чартерные перевозчики (сейчас они работают только на вывоз пассажиров - прим. ТАСС), у которых вся сеть полетов приходилась на международные рейсы. Это Azur Air, Royal flight и iFly.

Выполнение международных рейсов "Победа" приостановила 23 марта, оставив только вывозные рейсы.

27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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