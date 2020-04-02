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Пандемия коронавируса нового типа

Более 80 стран в связи с пандемией запросили у МВФ помощь общим объемом более $20 млрд

В МВФ уточнили, что много запросов от стран с низким уровнем дохода, от маленьких стран, от стран с развивающейся экономикой

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Более 80 стран направили в Международный валютный фонд (МВФ) запросы на предоставление помощи для борьбы с пандемией нового коронавируса. Как заявил журналистам в среду во время телефонного брифинга представитель фонда, общим объем запрашиваемых средств превышает $20 млрд.

"Сейчас у нас более 80 запросов на такого рода чрезвычайное финансирование. <...> С точки зрения объемов это, думаю, около $20 млрд, более $20 млрд", - сказал представитель МВФ. "[Из них] много [запросов от] стран с низким уровнем дохода, от маленьких стран, от стран с развивающейся экономикой", - добавил он.

"Внутри [МВФ] мы уже изучили по меньшей мере половину этих запросов <...>. Это не означает, что они уже направились [на рассмотрение Исполнительного] совета, но люди действительно работают круглосуточно", - добавили в МВФ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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