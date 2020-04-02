Россия не намерена увеличивать добычу нефти в условиях перепроизводства на рынке

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании не планируют увеличивать добычу нефти в условиях переизбытка предложения на рынке. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак агентству Reuters .

"Россия пока не собирается повышать нефтедобычу в условиях перепроизводства на рынке", - сообщает агентство. Он добавил, что Россия пока не обсуждала с Саудовской Аравией ситуацию на рынке нефти, но не исключил, что такой разговор будет возможен.

Ранее Новак говорил, что с апреля после истечения срока действия сделки ОПЕК+ Россия может увеличить добычу на 200-300 тыс. баррелей в сутки, а в дальнейшем рост достигнет 500 тыс. баррелей в сутки.

Вчера Новак по телефону переговорил с министром энергетики США Дэном Бруйеттом. Они обсудили текущее состояние мирового нефтяного рынка, перспективные направления сотрудничества, договорились продолжить диалог и отметили необходимость найти ответы на существующие вызовы в мировой энергетике.

Во вторник президент США Дональд Трамп говорил, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение 3 лет позволявшая сохранять цены на нефть в районе 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.