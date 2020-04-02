{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Единороссы обсудят с Мишустиным поддержку граждан и бизнеса в условиях коронавируса

Депутаты намерены в ходе встречи уделить особое внимание вопросу поддержки регионов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" намерены обсудить с главой правительства Михаилом Мишустиным наиболее острые вопросы поддержки бизнеса и граждан в условиях распространения коронавируса, сообщил в четверг лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов.

На эту тему
Второй пакет мер правительства для поддержки экономики во время пандемии

"В первую очередь нам необходимо обсудить текущую ситуацию и сверить часы", - сказал журналистам Неверов.

Он напомнил, что Госдума уже приняла ряд законов, которые дают правительству "широкий набор инструментов для борьбы с коронавирусом и его последствиями для экономики и общества". На встрече с главой кабмина единороссы планируют обсудить меры, которые правительство предпринимает, чтобы не допустить дефицит лекарств, повышение цен на них. "Помимо этого, нас беспокоит ситуация с выпуском медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом и его распространением. Перебои с поставками некоторых позиций, тех же медицинских масок и антисептиков, вызывают тревогу у граждан", - подчеркнул Неверов.

Кроме того, депутаты намерены в ходе встречи уделить особое внимание вопросу поддержки регионов, так как проблема высокой закредитованности субъектов в условиях кризисной ситуации "способна привести к серьезным последствиям". Так, напомнил Неверов, в среду на совещании президента РФ с правительством было озвучено, что в госбюджете зарезервировано порядка 171 млрд рублей, которые пойдут на реструктуризацию бюджетных кредитов и предоставление регионам отсрочки по их выплатам. "Мы хотим услышать, каков будет конкретный механизм реализации этих мер поддержки, как регионы будут расплачиваться с кредитами после окончания отсрочки. Кроме того, необходимо понять каков эффект уже принятых мер", - отметил Неверов.

Единороссы также намерены поднять вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, депутаты намерены обсудить эффективность уже принятых мер (отсрочка по налоговым платежам и страховым взносам, мораторий на банкротство и взыскание штрафов), а также поднять вопрос условий работы бизнеса после окончания отсрочек.

Ранее советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила в своем Telegram-канале, что думские фракции проведут запланированные совещания с премьер-министром в удаленном формате.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СП Mail.ru Group и Сбербанка получит 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС