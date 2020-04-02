Единороссы обсудят с Мишустиным поддержку граждан и бизнеса в условиях коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" намерены обсудить с главой правительства Михаилом Мишустиным наиболее острые вопросы поддержки бизнеса и граждан в условиях распространения коронавируса, сообщил в четверг лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов.

"В первую очередь нам необходимо обсудить текущую ситуацию и сверить часы", - сказал журналистам Неверов.

Он напомнил, что Госдума уже приняла ряд законов, которые дают правительству "широкий набор инструментов для борьбы с коронавирусом и его последствиями для экономики и общества". На встрече с главой кабмина единороссы планируют обсудить меры, которые правительство предпринимает, чтобы не допустить дефицит лекарств, повышение цен на них. "Помимо этого, нас беспокоит ситуация с выпуском медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом и его распространением. Перебои с поставками некоторых позиций, тех же медицинских масок и антисептиков, вызывают тревогу у граждан", - подчеркнул Неверов.

Кроме того, депутаты намерены в ходе встречи уделить особое внимание вопросу поддержки регионов, так как проблема высокой закредитованности субъектов в условиях кризисной ситуации "способна привести к серьезным последствиям". Так, напомнил Неверов, в среду на совещании президента РФ с правительством было озвучено, что в госбюджете зарезервировано порядка 171 млрд рублей, которые пойдут на реструктуризацию бюджетных кредитов и предоставление регионам отсрочки по их выплатам. "Мы хотим услышать, каков будет конкретный механизм реализации этих мер поддержки, как регионы будут расплачиваться с кредитами после окончания отсрочки. Кроме того, необходимо понять каков эффект уже принятых мер", - отметил Неверов.

Единороссы также намерены поднять вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, депутаты намерены обсудить эффективность уже принятых мер (отсрочка по налоговым платежам и страховым взносам, мораторий на банкротство и взыскание штрафов), а также поднять вопрос условий работы бизнеса после окончания отсрочек.

Ранее советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила в своем Telegram-канале, что думские фракции проведут запланированные совещания с премьер-министром в удаленном формате.