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Мировые цены на нефть

Компании США смогут разместить 30 млн баррелей нефти в стратегическом резерве

В ближайшее время Минэнерго страны намерено выделить дополнительное место в своих хранилищах объемом еще 47 млн баррелей

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики США предоставило американским частным компаниям возможность разместить 30 млн баррелей своей нефти в стратегическом нефтяном резерве страны. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении пресс-службы ведомства.

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Согласно этим данным, в ближайшее время Минэнерго намерено выделить дополнительное место в своих хранилищах объемом еще 47 млн баррелей.

"Нехватка места в хранилищах заставляет преждевременно закрывать нефтяные скважины, что наносит экономический ущерб энергетической промышленности США и работникам этой сферы", - отмечается в документе. "Заполнение стратегического нефтяного резерва нефтью, произведенной американскими компаниями, которые столкнулись с катастрофическими потерями и усилившимся финансовым давлением, является логичным действием для федерального правительства в условиях, когда мы работаем над преодолением экономических сбоев, вызванных COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и перебоями на глобальном нефтяном рынке", - заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение 3 лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
СШАМировые цены на нефть
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