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Пандемия коронавируса нового типа
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Индекс PMI в сфере услуг России в марте упал на 15 пунктов

Он достиг отметки в 37,1 пункта против 52 пунктов месяцем ранее

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в марте 2020 года упал до отметки в 37,1 пункта против 52 пунктов месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

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"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг зарегистрировал в марте 37,1 баллов, резко опустившись с показателя 52 баллов в середине первого квартала. Снижение производительности было максимальным за 11 лет и существенным в целом. Сообщения, полученные от компаний, свидетельствуют о том, что снижение деловой активности было связано с приглушенным потребительским спросом и закрытием бизнеса после эскалации пандемии COVID-19", - говорится в обзоре.

По данным агентства, ключевым фактором снижения деловой активности стало резкое сокращение числа заказов в марте. Меры, принятые для прекращения распространения коронавирусной инфекции, способствовали снижению объема продаж максимальными, начиная с 2009 года, темпами. Кроме того, темпы снижения объема экспортных продаж были максимальным с 2014 года.

В IHS Markit указали, что в связи с сокращением производственных потребностей, существенно упал уровень занятости в сфере услуг. При этом темпы сокращения находились на максимальном с января 2016 года уровне. Также усилилось инфляционное давление по причине ослабления рубля и дефицита поставок, что отразилось на росте деловых затрат компаний.

"Вспышка COVID-19 оказала большое влияние на сферу услуг России в марте с заметным сокращением активности и новых заказов. Спрос на российские услуги упал самыми быстрыми темпами после финансового кризиса, поскольку внутренние и иностранные клиенты сократили количество размещаемых заказов. На совокупном уровне объемы производства в частном секторе упали самыми быстрыми темпами более чем за 11 лет, а первый квартал завершился на отрицательной ноте. Наш текущий прогноз свидетельствует о широкой стагнации в российской экономике в 2020 году, с ожиданием сокращения в средних кварталах года", - подчеркнул экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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