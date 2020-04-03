Бизнес просит ввести мораторий на исключение из реестра туроператоров

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бизнес в условиях пандемии коронавируса просит ввести мораторий на исключение турфирм из реестра туроператоров, а также обязать страховые компании продлевать существующие договоры страхования ответственности туроператоров. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Соответствующее письмо было направлено АТОР в Минэкономразвития и ЦБ РФ. Нахождение в едином федеральном реестре туроператоров является обязательным условием для работы туристических компаний в сфере выездного туризма. Для того, чтобы оставаться в реестре необходимо располагать действующим договором страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта и (или) банковской гарантией.

"Ситуация существенно осложнилась тем, что нерабочим объявлен период до 30 апреля. В результате с некоторыми страховыми компаниями дистанционная работа оказывается невозможной. Кроме того, невозможность предоставить страховщикам бумажные оригиналы документов из ФНС приводит к отказам в рассмотрении заявлений от туроператоров и принятии положительных решений по выдаче страховых или банковских гарантий", - говорится в сообщении АТОР.

В этой связи туроператоры просят в срок до 15 апреля 2020 года обязать страховые компании "безальтернативно продлевать" существующие договоры страхования ответственности туроператоров на один год, а также ввести мораторий на исключение туроператоров из единого реестра сроком на один год после окончания пандемии коронавируса. Кроме того, туроператоры просят освободить от необходимости оформлять и предоставлять финансовые гарантии компании, которые имеют возможность сформировать фонд персональной ответственности туроператора в максимальном размере.

"В документах подчеркивается, что без срочных мер со стороны государственной власти у ряда туроператоров не будет иного варианта, как до истечения срока текущего договора страхования объявлять о невозможности исполнения обязательств перед туристами, чтобы хотя бы частично компенсировать туристам средства за туры. В итоге денежные средства за поездки могут потерять миллионы россиян", - пояснили в АТОР.