Онлайн-магазины жалуются на ограничения в работе курьеров и доставки заказов

"Проблемы остались неурегулированными. Различное правоприменение, различные трактовки привели к тому, что у нас останавливается логистика. Из-за разночтений на местах возникают вопросы, приходится объяснять каждому, почему тебе не запрещено въезжать, торговать. Единой практики нет. Останавливают курьерские автомобили, доставку", - сказал он. Так, к началу недели в регионах было закрыто около 2 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как отмечала глава Wildberries Татьяна Бакальчук, 28 марта к интернет-магазину и другим членам АКИТ в некоторых регионах приходили с постановлениями о необходимости закрытия ПВЗ.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Компании интернет-торговли столкнулись с ограничениями в работе курьеров и доставки заказов в ряде регионов из-за отсутствия единых правил регулирования на фоне режима повышенной готовности и введения выходных из-за распространения в России коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Глава АКИТ указал, что регионы по-своему интерпретируют постановление правительства от 27 марта, разрешающее интернет-торговлю. "В каких-то указах, так же как в Москве, дистанционная торговля разрешается, закрывается все кроме еды, аптек и дистанционной торговли. В каких-то регионах этой информации в принципе не было. Например, в Вологодской области дистанционная продажа не разрешена, в Камчатском крае - не разрешена, по Свердловской области просто нет информации - забыли написать про нее, по Тюменской такая же история, по Челябинской области: написано не запрещена, однако только на продовольственные товары первой необходимости, в Чеченской Республике не разрешена дистанционная торговля", - пояснил он.

Так, в Краснодарском крае нет никаких запретов на дистанционную торговлю, но в то же время, чтобы получить пропуск на машину для въезда нужно регистрироваться в специальных муниципальных реестрах. Там 34 муниципальных района и семь городских образований. Получается, что нужно регистрироваться в невероятном количестве реестров, отметил глава АКИТ.

"Мы привыкли считать, что интернет торговля - это человек с рюкзаком за плечами, но на самом деле за сайтом и интернет-магазином стоит огромная сложная логистическая инфраструктура, которая позволяет все это доставлять, отрабатывать, упаковывать. Это и автомобили различного тоннажа, склады, ПВЗ, "дарк сторы", сборщики заказов, еще масса логистических партнеров", - указал Соколов.

Предложение ассоциации

По словам главы АКИТ, нужен единый подход, который исчерпывающим образом пояснит понятие "дистанционной торговли", определит, что это то, что продается через интернет. "Может быть, не все одинаково понимают, что такое дистанционная торговля. Это торговля с последующей доставкой этих товаров, но не только доставкой, транспортировкой курьерами, экспедиторами, транспортной компанией, почтой. Это и складская инфраструктура. Правовую природу всех этих вещей правительство определило в распоряжении, просто они там относятся к товарам первой необходимости", - пояснил Соколов.

По его словам, Министерство промышленности и торговли сейчас проинформировано о ситуации. "Надеюсь, что и от них будет реакция. Нужны четкие прозрачные указания на федеральном уровне: интернет-торговля работает, помогая обеспечивать граждан все необходимым. Если у нас люди сидят дома, надо им как-то свои потребности удовлетворять. Сейчас очень сложно всем. Нужны централизованные разъяснения, которые помогут всем справиться с ситуацией", - заключил он.