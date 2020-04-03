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Пандемия коронавируса нового типа

Банк БРИКС выпустил бонды в юанях для программы помощи Китаю в борьбе с коронавирусом

Это первые облигации в юанях, направленные на борьбу с коронавирусом

ШАНХАЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС разместил трехлетние юаневые бонды на 5 млрд (около $704,2 млн) на китайском межбанковском рынке облигаций для финансирования программы по предоставлению КНР кредита на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в пятницу на сайте банка.

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"Цель выпуска этих облигаций - поддержать правительство Китая в финансировании сферы здравоохранения в провинциях Хубэй, Гуандун и Хэнань, которые сильнее всего пострадали от COVID-19. Полученные средства по облигациям в полном объеме будут использованы для финансирования программы экстренной помощи КНР в размере 7 млрд юаней (около $985 млн), которая была утверждена Советом директоров банка 19 марта 2020 года", - говорится в заявлении.

В сообщении пресс-службы отмечаются привлекательные ценовые параметры выпущенных облигаций. В банке уточнили, что они "лежали на нижней границе объявленного ценового диапазона". Это первые облигации в юанях, направленные на борьбу с коронавирусом, выпущенные международным банком развития в Китае.

Решение Совета директоров Нового банка развития БРИКС предоставить Китаю кредит почти на $1 млрд - первая для финансового учреждения программа экстренной помощи в ответ на вспышку коронавируса в одной из стран-членов банка, также это крупнейших займ НБР по состоянию на сегодняшний день. Предоставление данной помощи, указали в банке, станет частью "глобального ответа" по сдерживанию распространения вируса.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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