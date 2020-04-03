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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Цена нефти марки Brent превысила $34

Курс доллара опустился до 76,64 рубля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 13,6% и достигла отметки в $34,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:21 мск.

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На 15:28 мск нефть Brent подросла до $34,48 за баррель (+15,2%), а нефть сорта WTI поднялась до уровня $27,76 за баррель (+9,6%).

На дорожающей нефти российский рубль укрепляется к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился на 0,8% - до 76,64 рубля, а курс евро снизился на 1,3% и составил 82,80 рубля.

Нефтяные котировки растут после объявления о том, что 6 апреля министры ОПЕК+ проведут переговоры в формате видеосвязи. Более того, источник ТАСС сообщил, что организация пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах.

2 апреля вечером Саудовская Аравия призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти.

Заявление королевства последовало после переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Трамп считает, что крупнейшие нефтедержавы должны совместно найти выход из кризиса на рынке нефти. Он предложил сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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