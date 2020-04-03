WP: экономика США потеряла в марте 701 тыс. рабочих мест

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Экономика США в марте в связи с распространением коронавируса потеряла 701 тыс. рабочих мест, общий уровень безработицы достиг 4,4%.

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Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на доклад Министерства труда страны.

В частности, туристическая отрасль и сфера обслуживания (рестораны и бары) потеряли 459 тыс. мест. Безработица также затронула здравоохранение, строительство и розничную торговлю.

Как сообщило в четверг ведомство, число заявок в США на получение пособия по безработице за последние две недели увеличилось до рекордных 6,6 млн.