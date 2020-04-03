ЦБ вводит меры поддержки для участников рынка ценных бумаг

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России вводит меры поддержки и надзорные послабления для участников рынка ценных бумаг, а также для торгово-клиринговой инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В условиях пандемии и перевода все большего числа сотрудников организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры на удаленную работу усложняется процесс выполнения регуляторных и надзорных требований Банка России. В связи с этим Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления для профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры", - отметили в ЦБ.

В частности, Банк России временно приостановит воздействие на участников рынка за совершенные в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года нарушения. Это касается непредставления брокерами, дилерами, управляющими компаниями и акционерными инвестиционными фондами информации о внебиржевых сделках организатору торговли. Также ЦБ не будет применять меры в случае нарушения брокерами обязанности по расчету показателя краткосрочной ликвидности и при нарушении дилерами, брокерами, управляющими и форекс-дилерами обязанности по расчету показателя достаточности капитала. Меры в случае непредставления в Банк России соответствующей отчетности временно приостанавливаются.

Кроме того, малые и средние профессиональные участники рынка ценных бумаг смогут временно предоставлять в ЦБ ежеквартальную отчетность по расчету собственных средств вместо ежемесячной. Также приостанавливается применение мер при несоставлении контролером профессионального участника рынка ценных бумаг руководителю отчета о проверке выявленного нарушения (за исключением квартального отчета и отчетов о нарушениях, требующих неотложного реагирования), а также при неподписании контролером форм отчетности, представляемых в Банк России в соответствии с Указанием № 5117-У.

Банк России также не будет применять меры воздействия за непроведение организаторами торговли в период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года операционного аудита и нарушения организаторами торговли, клиринговыми организациями и репозитариями сроков проведения испытательных работ программно-технических средств не более чем на шесть месяцев.

Меры поддержки участников рынка коллективных инвестиций

В целях поддержки участников рынка коллективных инвестиций и для ограничения риска срочных продаж финансовых активов по сниженным ценам, ЦБ принял решение о переносе срока снижения концентрационных лимитов при инвестировании активов пенсионных накоплений НПФ и ПИФ до 1 июля 2021 года. Также до 1 января 2021 года решено отложить вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов.

Кроме того, в правила расчета стоимости чистых активов будут внесены изменения, которые позволят государственной УК (ВЭБ) и частным УК ПФР, осуществляющим управление средствами пенсионных накоплений, а также УК закрытых ПИФ для квалифицированных инвесторов не переоценивать стоимость ценных бумаг в составе соответствующих портфелей до 1 января 2021 года.