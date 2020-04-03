{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ЦБ вводит меры поддержки для участников рынка ценных бумаг

В Центробанке рассказали о временных надзорных послаблениях

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России вводит меры поддержки и надзорные послабления для участников рынка ценных бумаг, а также для торгово-клиринговой инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

На эту тему
Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

"В условиях пандемии и перевода все большего числа сотрудников организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры на удаленную работу усложняется процесс выполнения регуляторных и надзорных требований Банка России. В связи с этим Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления для профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры", - отметили в ЦБ.

В частности, Банк России временно приостановит воздействие на участников рынка за совершенные в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года нарушения. Это касается непредставления брокерами, дилерами, управляющими компаниями и акционерными инвестиционными фондами информации о внебиржевых сделках организатору торговли. Также ЦБ не будет применять меры в случае нарушения брокерами обязанности по расчету показателя краткосрочной ликвидности и при нарушении дилерами, брокерами, управляющими и форекс-дилерами обязанности по расчету показателя достаточности капитала. Меры в случае непредставления в Банк России соответствующей отчетности временно приостанавливаются.

Кроме того, малые и средние профессиональные участники рынка ценных бумаг смогут временно предоставлять в ЦБ ежеквартальную отчетность по расчету собственных средств вместо ежемесячной. Также приостанавливается применение мер при несоставлении контролером профессионального участника рынка ценных бумаг руководителю отчета о проверке выявленного нарушения (за исключением квартального отчета и отчетов о нарушениях, требующих неотложного реагирования), а также при неподписании контролером форм отчетности, представляемых в Банк России в соответствии с Указанием № 5117-У.

Банк России также не будет применять меры воздействия за непроведение организаторами торговли в период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года операционного аудита и нарушения организаторами торговли, клиринговыми организациями и репозитариями сроков проведения испытательных работ программно-технических средств не более чем на шесть месяцев.

Меры поддержки участников рынка коллективных инвестиций

В целях поддержки участников рынка коллективных инвестиций и для ограничения риска срочных продаж финансовых активов по сниженным ценам, ЦБ принял решение о переносе срока снижения концентрационных лимитов при инвестировании активов пенсионных накоплений НПФ и ПИФ до 1 июля 2021 года. Также до 1 января 2021 года решено отложить вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов.

Кроме того, в правила расчета стоимости чистых активов будут внесены изменения, которые позволят государственной УК (ВЭБ) и частным УК ПФР, осуществляющим управление средствами пенсионных накоплений, а также УК закрытых ПИФ для квалифицированных инвесторов не переоценивать стоимость ценных бумаг в составе соответствующих портфелей до 1 января 2021 года.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Яндекс" поддержит ведомства при тестировании беспилотников без водителей
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить тестирование и постепенный ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС