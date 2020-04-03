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Пандемия коронавируса нового типа

Десятки предприятий ЦФО перепрофилируют производство под выпуск медицинских изделий

Во Владимирской области к производству медицинских масок подключился производитель мужских костюмов, а в Рязанской - предприятие народно-художественных промыслов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Десятки предприятий в Центральном федеральном округе в период пандемии коронавируса нового типа перепрофилируются под производство медицинских изделий. Так, к их производству в округе приступили швейные фабрики, трикотажные компании, предприятия народно-художественных промыслов и даже производитель мужских костюмов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службах администраций регионов ЦФО.

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В ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, зарегистрированы 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 13 человек выписаны из больниц после выздоровления. В Липецкой области инфицированы 18 человек, в Тульской - 17, Ивановской - 13, Воронежской - 12, Брянской - семь, Тамбовской, Тверской, Рязанской и Белгородской - по шесть, Калужской - пять, Курской - четыре, Орловской, Ярославской, Владимирской - по три, Костромской - два, Смоленской - один. Во Владимирской области умер мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"Необходимые для медицинских работников средства индивидуальной защиты изготавливают: Брянский камвольный комбинат - 4 тыс. медицинских масок в сутки, Клинцовская швейная фабрика УФСИН по Брянской области - 3 тыс. медицинских масок в сутки, учебно-производственное предприятие Всероссийского общества глухих также изготавливает защитные маски, которые направляют в торговые аптечные сети", - сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства Брянской области, отметив, что Дубровская швейная фабрика региона также производит 40 противочумных костюмов в смену.

Во Владимирской области к производству медицинских масок приступил известный производитель мужских костюмов, фабрика "Сударь", совместно с предприятием "Славянка текстиль" налажено еженедельное производство 500 тыс. масок в сутки, в Рязанской области производством медицинских масок занялось предприятие народно-художественных промыслов "Труженица", основным профилем которого является михайловское кружево. Трикотажная фирма "Заря" в Тульской области также наладила производство медицинских масок, предварительно на предприятии была проведена дезинфекция помещений.

В Белгородской области количество предприятий и предпринимателей, выпускающих медицинские маски для жителей региона и снабжения медучреждений, достигло 18. С пятницы в Белгороде приступили к пошиву медицинских масок для свободной продажи в газетных киосках. В Курской области также ведут переговоры с представителями швейных предприятий о запуске производства медицинских масок в регионе.

В Тульской области предприятия приступили к производству средств личной гигиены. В регионе налажено производство жестяных аэрозольных баллонов для антисептиков, также несколько швейных предприятий начали выпуск медицинских масок.

Повсеместная дезинфекция

Особое внимание в регионах уделяется мерам по дезинфекции общественного транспорта. Таксомоторные компании Белгородской области организовали профилактическую обработку автомобилей такси, их дезинфицируют специальными препаратами внутри и снаружи. В Курской области усилили меры предосторожности и дезинфицируют обеззараживающим раствором не только общественный транспорт, но и всю пожарно-спасательную технику. Водителям перед выездом на линию выдаются антисептики и средства индивидуальной защиты, а также рекомендации по соблюдению обязательных противовирусных мер.

В Тульской области по поручению областных властей проводится дезинфекция подъездов и поверхностей лифтов, зданий, сооружений, общественного транспорта с привлечением противоэпидемических служб региона и МЧС России. В Орле муниципальная управляющая компания "ЖРЭП Заказчик" начала обработку подъездов многоквартирных домов, она будет проводиться дважды в неделю, а ручки, подоконники и перила обрабатываются каждый день.

Обработка всех остановочных пунктов общественного транспорта и тротуаров города дезинфицирующим раствором также начата во Владимире. В Воронеже мерами обеспечения эпидемиологической безопасности стало ограничение работы общественного транспорта, с середины марта пассажиропоток снижен почти на 82%.

В Ивановской области на дезинфекцию закрывают областную больницу, где коронавирусная инфекция была диагностирована сначала у врача-нейрохирурга, вернувшегося из-за заграницы, а за последние двое суток - у 20 врачей и пациентов, контактировавших с ним.

"В течение нескольких суток областная больница будет полностью подвергнута дезинфекции. Все здания, все корпуса. Коллектив ОКБ будет полностью тестирован на CОVID-19, также будут тестированы все пациенты", - сказал журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Помощь пожилым и малоимущим

Власти Тульской области приняли решение обеспечить набором товаров первой необходимости 25 тыс. жителей, которым в период пандемии больше всего нужна помощь - одиноким старикам, инвалидам-колясочникам, малообеспеченным, многодетным, семьям с детьми-инвалидами. Адресную помощь людям доставят соцработники и волонтеры.

В период дистанционного обучения школьникам Ивановской области из малоимущих семей и детям-инвалидам власти региона передадут продуктовые наборы.

"Наборы предназначаются для детей начальных классов из малообеспеченных семей муниципальных школ, а также всех детей с ограниченными возможностями здоровья. В их состав войдут нескоропортящиеся продукты, выдавать их будут в школах не чаще одного раза в неделю", - сообщили в департаменте образования региона.

Необходимую помощь на дому пожилым людям, находящимся в самоизоляции, в Воронежской области будет оказывать волонтерский отряд Юго-Восточной железной дороги.

"Волонтеры привозят продукты питания и медикаменты, выгуливают домашних животных. Кроме того, волонтеры ежедневно обзванивают пенсионеров-железнодорожников, находящихся в режиме самоизоляции, выясняют, какая помощь им необходима. На сегодня к добровольцам ЮВЖД обратились за помощью 14 неработающих пенсионеров", - говорится в сообщении пресс-службы Юго-Восточной железнодорожной магистрали.

О распространении вируса

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияИвановская областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКурская областьПандемия коронавируса нового типа
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