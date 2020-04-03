Новак: производителям нефти необходимо не допустить коллапса на рынке

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Производители нефти должны в ближайшие месяцы договориться о сокращении объемов добычи, и в дальнейшем стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на рынках. Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в своем заявлении для прессы по итогам совещания с президентом РФ о ситуации на глобальных энергетических рынках. Заявление транслировалось телеканалом " Россия-24 ".

"В ближайшие месяцы [производителям нефти] надо договориться о сокращении объемов добычи, в последующем мониторить ситуацию, смотреть, и в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на нефтяных рынках", - сказал он.

Всем крупным производителям нефти, включая США, нужно объединиться с целью принятия срочных мер по балансировке рынка, заявил Новак. "Мы, в первую очередь, со своей стороны считаем, что сегодня нам нужно объединиться - всем крупным странам, крупным производителям нефти, для того, чтобы принять срочные меры по балансировке рынка. И это такие страны, как США. Мы считаем, это крупнейшая страна, которая также может участвовать в реализации договоренности", - сказал Новак. "Конечно, мы понимаем, что сегодня есть законодательные ограничения. Но мы при этом считаем, что можно быть гибкими, находить разные формы сотрудничества", - добавил министр.

Глава Минэнерго РФ отметил, что страны-производители нефти должны в ближайшие месяцы договориться о сокращении объемов добычи. "А в последующем мониторить ситуацию, смотреть и в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на нефтяных рынках", - пояснил Новак.