{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировые цены на нефть
Обновлено 

Новак: производителям нефти необходимо не допустить коллапса на рынке

Всем крупным производителям нефти, включая США, нужно объединиться с целью принятия срочных мер по балансировке рынка, считает министр энергетики России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Производители нефти должны в ближайшие месяцы договориться о сокращении объемов добычи, и в дальнейшем стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на рынках. Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в своем заявлении для прессы по итогам совещания с президентом РФ о ситуации на глобальных энергетических рынках. Заявление транслировалось телеканалом "Россия-24".

На эту тему
Цены на нефть: что доводит их до отрицательных значений

"В ближайшие месяцы [производителям нефти] надо договориться о сокращении объемов добычи, в последующем мониторить ситуацию, смотреть, и в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на нефтяных рынках", - сказал он.

Всем крупным производителям нефти, включая США, нужно объединиться с целью принятия срочных мер по балансировке рынка, заявил Новак. "Мы, в первую очередь, со своей стороны считаем, что сегодня нам нужно объединиться - всем крупным странам, крупным производителям нефти, для того, чтобы принять срочные меры по балансировке рынка. И это такие страны, как США. Мы считаем, это крупнейшая страна, которая также может участвовать в реализации договоренности", - сказал Новак. "Конечно, мы понимаем, что сегодня есть законодательные ограничения. Но мы при этом считаем, что можно быть гибкими, находить разные формы сотрудничества", - добавил министр.

Глава Минэнерго РФ отметил, что страны-производители нефти должны в ближайшие месяцы договориться о сокращении объемов добычи. "А в последующем мониторить ситуацию, смотреть и в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на нефтяных рынках", - пояснил Новак.

 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияМировые цены на нефть
Реклама на ТАСС
АКИТ просит разрешить продавать препараты только лицензированным интернет-компаниям
Компании также просят не устанавливать ограничения к географии доставки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС