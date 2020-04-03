Ретейлеры продлили мораторий на штрафы за недопоставку товара из-за коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Торговые сети - члены АКОРТ - продлили временный мораторий на применение к поставщикам штрафных санкций за недопоставку товаров, возникшую вследствие ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщил ТАСС глава АКОРТ Сергей Беляков.

"Мы подтвердили действие временного моратория на штрафы за недопоставку. Все причины, по которым мы 20 марта заявили о временном моратории, сохранились, и продление режима, связанного с применением мер по нераспространению, продлен соответственно. Условия в которых работаем мы и наши партнеры - поставщики остаются достаточно тяжелыми, требуют достаточно быстрой реакции на текущие условия - проще осуществлять это в условиях отсутствия санкций", - отметил он.

Дата окончания действия моратория не установлена. "Мы специально не прописали дату. Во-первых, меры могут быть продлены, могут прекратить действовать чуть раньше. Поэтому мы говорим, что мораторий временный - на период действия этих мер, посмотрим, как ситуация будет нормализовываться", - отметил он.

При этом мораторий будет действовать с оговоркой, что в случае очевидно недобросовестных действий со стороны поставщиков, возможность применять санкции остается. "Но это именно недобросовестные действия поставщика, а не когда он становится заложником обстоятельств, которые влияют на его бизнес-процессы", - сообщил Беляков.

Ранее исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков сообщал ТАСС, что некоторые торговые сети с 6 апреля отменяют введенный ранее временный мораторий на штрафы для поставщиков при поставке всех товаров, кроме социально значимых.

Трудности в перевозке товаров

Торговые сети также столкнулись с трудностями в перевозке товаров на юге России из-за ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее Минпромторг РФ предложил отменить пропуска для грузового автотранспорта, обслуживающего товаропроводящую сеть, в том числе для служб доставки интернет-магазинов. Как отметили в министерстве, разрабатываемые регионами РФ собственные требования к формам пропуска на транспорт тормозят работу крупных торговых и логистических операторов.

"Это очень важно. Мы сейчас испытали серьезные сложности в первую очередь на юге, а из юга я бы выделил как самый проблемный регион - Краснодарский край", - сообщил глава АКОРТ.

По словам Белякова, АКОРТ в постоянном диалоге с Минпромторгом РФ, которое оперативно реагирует на такого рода сложности.