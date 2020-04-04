Кабмин принял решение ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство России приняло решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении следующих должников: организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, утверждаемом Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики", - говорится в документе.

Кроме того, мораторий вводится в отношении организаций, включенных в перечень системообразующих организаций, утверждаемый Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, а также в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ". Мораторий также вводится в отношении организаций, включенных в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.

Ранее Госдума одобрила право правительства вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий может вводиться для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах). Мораторий на возбуждение дел о банкротстве вводится по заявлениям кредиторов на срок, определенный правительством. По решению кабинета министров срок действия моратория может быть продлен, если не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения.