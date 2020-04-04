{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин принял решение ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве

В частности, мораторий вводится в отношении системообразующих организаций, стратегических предприятий и акционерных обществ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство России приняло решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

На эту тему
Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

"Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении следующих должников: организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, утверждаемом Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики", - говорится в документе.

Кроме того, мораторий вводится в отношении организаций, включенных в перечень системообразующих организаций, утверждаемый Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, а также в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ". Мораторий также вводится в отношении организаций, включенных в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.

Ранее Госдума одобрила право правительства вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий может вводиться для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах). Мораторий на возбуждение дел о банкротстве вводится по заявлениям кредиторов на срок, определенный правительством. По решению кабинета министров срок действия моратория может быть продлен, если не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Источники: ОПЕК+ обсуждает перенос совещания по нефти на 9 апреля
Собеседники агентства отметили, что финальной даты пока нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС