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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Санкт-Петербурга отменили запрет на работу газетных киосков

Также разрешено работать салонам связи и станциям технического обслуживания автомобилей и мотоциклов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Петербургские власти сняли запрет на распространение печатных материалов, который ранее был веден в городе в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

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"В ранее подписанном постановлении было запрещено распространение любых печатных материалов путем передачи их из рук в руки. Принятым в пятницу постановлением разрешается распространение периодических печатных изданий таким способом. Разрешается также работа магазинов, торгующих печатными изданиями", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, обновленное постановление также разрешает работать салонам связи, а также станциям технического обслуживания автомобилей и мотоциклов.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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